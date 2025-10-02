Odkrijte ključne vpoglede v BAKKT (BAKKT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BAKKT (BAKKT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

The memetoken BAKKT is a cryptocurrency inspired by the acquisition of the Bakkt exchange by Donald Trump. It combines the buzz around meme tokens with speculation about Trump's involvement in the crypto market. While not officially linked to Bakkt or Trump, the token has gained traction within online communities due to its humorous yet speculative nature, reflecting the intersection of pop culture and cryptocurrency trends.

The memetoken BAKKT is a cryptocurrency inspired by the acquisition of the Bakkt exchange by Donald Trump. It combines the buzz around meme tokens with speculation about Trump's involvement in the crypto market. While not officially linked to Bakkt or Trump, the token has gained traction within online communities due to its humorous yet speculative nature, reflecting the intersection of pop culture and cryptocurrency trends.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BAKKT, raziščite ceno žetona BAKKT v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BAKKT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike BAKKT (BAKKT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BAKKT? Naša stran za napovedovanje cen BAKKT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.