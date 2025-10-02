Tokenomika BAKENEKO (BAKENEKO)

Odkrijte ključne vpoglede v BAKENEKO (BAKENEKO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 15:38:58 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen BAKENEKO (BAKENEKO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BAKENEKO (BAKENEKO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 12.87K
Skupna ponudba:
$ 624.89B
Razpoložljivi obtok:
$ 563.19B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 14.27K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o BAKENEKO (BAKENEKO)

BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated cat themed token. Making BNB great again!

Making BNB Great Again BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated community meme token. Is a type of Japanese yokai, or supernatural cat on BNB chain. More specifically, it is a kaibyo. Although they are more commonly known as monster cats but bakeneko have a chivalrous spirit and only use their swords against evil. Bakeneko is a social cat that love to have fun and live the normal life.

Uradna spletna stran:
https://bakenekobsc.com

Tokenomika BAKENEKO (BAKENEKO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike BAKENEKO (BAKENEKO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BAKENEKO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BAKENEKO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BAKENEKO, raziščite ceno žetona BAKENEKO v živo!

Napoved cene BAKENEKO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BAKENEKO? Naša stran za napovedovanje cen BAKENEKO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

