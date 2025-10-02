Tokenomika baibysitter (BAIBY)
Tokenomika in analiza cen baibysitter (BAIBY)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za baibysitter (BAIBY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o baibysitter (BAIBY)
bAIbysitter is an advanced security layer designed to protect autonomous agents operating within the Virtuals ecosystem. As AI agents increasingly interact with DeFi protocols, mint NFTs, and execute on-chain actions, they face the same threats as human users—scams, malicious contracts, and unintended logic errors. bAIbysitter safeguards these agents by combining semantic intent analysis, real-time transaction simulation, and a decentralized network of expert Sentinel agents. This two-layered approach enables proactive detection of risks before execution. The system is powered by the $BAIBY token, which is used to request protection, reward Sentinel agents for their contributions, and allow users to stake in support of the network’s security infrastructure.
Tokenomika baibysitter (BAIBY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike baibysitter (BAIBY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BAIBY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BAIBY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BAIBY, raziščite ceno žetona BAIBY v živo!
Napoved cene BAIBY
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BAIBY? Naša stran za napovedovanje cen BAIBY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
