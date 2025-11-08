Današnja cena BAI Stablecoin

Današnja cena kriptovalute BAI Stablecoin (BAI) v živo je $ 1.02, s spremembo 1.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BAI v USD je $ 1.02 na BAI.

Kriptovaluta BAI Stablecoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 235,175, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 231.83K BAI. V zadnjih 24 urah se je BAI trgovalo med $ 1.001 (najnižje) in $ 1.027 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.45, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.814914.

V kratkoročni uspešnosti se je BAI premaknil +0.50% v zadnji uri in -0.22% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BAI Stablecoin (BAI)

Tržna kapitalizacija $ 235.18K$ 235.18K $ 235.18K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 235.18K$ 235.18K $ 235.18K Zaloga v obtoku 231.83K 231.83K 231.83K Skupna ponudba 231,834.1672308294 231,834.1672308294 231,834.1672308294

Trenutna tržna kapitalizacija BAI Stablecoin je $ 235.18K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BAI je 231.83K, skupna ponudba pa znaša 231834.1672308294. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 235.18K.