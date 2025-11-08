Današnja cena Bag on Bonk

Današnja cena kriptovalute Bag on Bonk (BAG) v živo je $ 0.00026121, s spremembo 67.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BAG v USD je $ 0.00026121 na BAG.

Kriptovaluta Bag on Bonk je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 261,186, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.81M BAG. V zadnjih 24 urah se je BAG trgovalo med $ 0.00015421 (najnižje) in $ 0.00026127 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0010115, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00014525.

V kratkoročni uspešnosti se je BAG premaknil -0.02% v zadnji uri in +9.74% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bag on Bonk (BAG)

Tržna kapitalizacija $ 261.19K$ 261.19K $ 261.19K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 261.19K$ 261.19K $ 261.19K Zaloga v obtoku 999.81M 999.81M 999.81M Skupna ponudba 999,811,586.312771 999,811,586.312771 999,811,586.312771

Trenutna tržna kapitalizacija Bag on Bonk je $ 261.19K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BAG je 999.81M, skupna ponudba pa znaša 999811586.312771. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 261.19K.