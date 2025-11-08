Današnja cena Backbone Labs Staked LUNA

Današnja cena kriptovalute Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) v živo je $ 0.137065, s spremembo 11.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BLUNA v USD je $ 0.137065 na BLUNA.

Kriptovaluta Backbone Labs Staked LUNA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 200,966, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.47M BLUNA. V zadnjih 24 urah se je BLUNA trgovalo med $ 0.122543 (najnižje) in $ 0.13979 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.21, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.061061.

V kratkoročni uspešnosti se je BLUNA premaknil +0.66% v zadnji uri in -8.33% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Tržna kapitalizacija $ 200.97K$ 200.97K $ 200.97K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 200.97K$ 200.97K $ 200.97K Zaloga v obtoku 1.47M 1.47M 1.47M Skupna ponudba 1,466,207.229598 1,466,207.229598 1,466,207.229598

Trenutna tržna kapitalizacija Backbone Labs Staked LUNA je $ 200.97K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BLUNA je 1.47M, skupna ponudba pa znaša 1466207.229598. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 200.97K.