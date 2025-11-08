Današnja cena Back2EmploymentEducationTraining

Današnja cena kriptovalute Back2EmploymentEducationTraining (BEET) v živo je $ 0.00000928, s spremembo 2.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BEET v USD je $ 0.00000928 na BEET.

Kriptovaluta Back2EmploymentEducationTraining je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,922.16, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 961.90M BEET. V zadnjih 24 urah se je BEET trgovalo med $ 0.00000925 (najnižje) in $ 0.00001025 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00029133, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000865.

V kratkoročni uspešnosti se je BEET premaknil +0.25% v zadnji uri in -14.48% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Back2EmploymentEducationTraining (BEET)

Tržna kapitalizacija $ 8.92K$ 8.92K $ 8.92K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.92K$ 8.92K $ 8.92K Zaloga v obtoku 961.90M 961.90M 961.90M Skupna ponudba 961,898,543.254809 961,898,543.254809 961,898,543.254809

Trenutna tržna kapitalizacija Back2EmploymentEducationTraining je $ 8.92K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BEET je 961.90M, skupna ponudba pa znaša 961898543.254809. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.92K.