Tokenomika BabyPOES (BABYPOES)
Tokenomika in analiza cen BabyPOES (BABYPOES)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BabyPOES (BABYPOES), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o BabyPOES (BABYPOES)
The Story Behind BABYPOES: A Memorable Journey in Crypto Space BABYPOES combines fun with crazy opportunities in the crypto market. Our experienced team is dedicated to building a trustworthy and stable community around our unique meme token.
We prioritize community involvement through regular updates, and transparent communication, ensuring an exciting and fun experience for everyone in the BABYPOES ecosystem.
Tokenomika BabyPOES (BABYPOES): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike BabyPOES (BABYPOES) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BABYPOES, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BABYPOES.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BABYPOES, raziščite ceno žetona BABYPOES v živo!
Napoved cene BABYPOES
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BABYPOES? Naša stran za napovedovanje cen BABYPOES združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
