Tokenomika BabyMooDeng (BABYDENG)
Tokenomika in analiza cen BabyMooDeng (BABYDENG)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BabyMooDeng (BABYDENG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o BabyMooDeng (BABYDENG)
BabyDeng is about the adorable little hippo MooDeng . It is about a family friendly animated Moo Deng as a baby that is community driven with 0 tax. It is a token for people to join and feel safe in as there’s no major holders distribution is good and is a CTO. It is a meme coin that is intended as the beta play for moodeng, as babydoge was to doge. We want to be a bridge for people looking to get into crypto and for people of all ages to enjoy .
Tokenomika BabyMooDeng (BABYDENG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike BabyMooDeng (BABYDENG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BABYDENG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BABYDENG.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BABYDENG, raziščite ceno žetona BABYDENG v živo!
Napoved cene BABYDENG
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BABYDENG? Naša stran za napovedovanje cen BABYDENG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti