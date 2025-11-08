Današnja cena BabyManyu

Današnja cena kriptovalute BabyManyu (BABYMANYU) v živo je --, s spremembo 25.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BABYMANYU v USD je -- na BABYMANYU.

Kriptovaluta BabyManyu je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 58,597, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420.69T BABYMANYU. V zadnjih 24 urah se je BABYMANYU trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BABYMANYU premaknil +1.03% v zadnji uri in -16.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BabyManyu (BABYMANYU)

Tržna kapitalizacija $ 58.60K$ 58.60K $ 58.60K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 58.60K$ 58.60K $ 58.60K Zaloga v obtoku 420.69T 420.69T 420.69T Skupna ponudba 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija BabyManyu je $ 58.60K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BABYMANYU je 420.69T, skupna ponudba pa znaša 420690000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 58.60K.