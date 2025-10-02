Tokenomika Babydog (BABYDOG)
Tokenomika in analiza cen Babydog (BABYDOG)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Babydog (BABYDOG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Babydog (BABYDOG)
Babydog was the pet of US Senator and West Virginia Governor James Justice and teamed up with his owner during the Republican National Convention
Babydog has become a bona fide celebrity, having captured the public's attention
Babydog 5.27 at BTC conference and more political events
becoming the most talked about Dog the first pet dog in history to be able to attend national conventions political venues
and he will be launching on Ethereum building community culture and promoting memecoin!
Tokenomika Babydog (BABYDOG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Babydog (BABYDOG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BABYDOG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BABYDOG.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BABYDOG, raziščite ceno žetona BABYDOG v živo!
Napoved cene BABYDOG
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BABYDOG? Naša stran za napovedovanje cen BABYDOG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
