Današnja cena Baby World Liberty Financial

Današnja cena kriptovalute Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) v živo je --, s spremembo 5.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BABYWLFI v USD je -- na BABYWLFI.

Kriptovaluta Baby World Liberty Financial je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 79,646, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 90.00B BABYWLFI. V zadnjih 24 urah se je BABYWLFI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00000666, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BABYWLFI premaknil -1.20% v zadnji uri in -8.33% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Tržna kapitalizacija $ 79.65K$ 79.65K $ 79.65K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 79.65K$ 79.65K $ 79.65K Zaloga v obtoku 90.00B 90.00B 90.00B Skupna ponudba 90,000,000,000.0 90,000,000,000.0 90,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Baby World Liberty Financial je $ 79.65K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BABYWLFI je 90.00B, skupna ponudba pa znaša 90000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 79.65K.