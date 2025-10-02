Tokenomika Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)

Odkrijte ključne vpoglede v Baby Shiro Neko (BABYSHIRO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 13:13:08 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Baby Shiro Neko (BABYSHIRO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 12.35K
$ 12.35K
Skupna ponudba:
$ 999.78M
$ 999.78M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.78M
$ 999.78M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 12.35K
$ 12.35K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00429534
$ 0.00429534
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0

Informacije o Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)

Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe.

With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him.

As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend.

Uradna spletna stran:
https://babyshiro.vip/

Tokenomika Baby Shiro Neko (BABYSHIRO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BABYSHIRO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BABYSHIRO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BABYSHIRO, raziščite ceno žetona BABYSHIRO v živo!

Napoved cene BABYSHIRO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BABYSHIRO? Naša stran za napovedovanje cen BABYSHIRO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

