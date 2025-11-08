Današnja cena Baby Rudi

Današnja cena kriptovalute Baby Rudi (BABYRUDI) v živo je --, s spremembo 0.34 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BABYRUDI v USD je -- na BABYRUDI.

Kriptovaluta Baby Rudi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 21,734, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 378,567.71T BABYRUDI. V zadnjih 24 urah se je BABYRUDI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BABYRUDI premaknil +0.05% v zadnji uri in -10.19% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Baby Rudi (BABYRUDI)

Tržna kapitalizacija $ 21.73K$ 21.73K $ 21.73K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 21.73K$ 21.73K $ 21.73K Zaloga v obtoku 378,567.71T 378,567.71T 378,567.71T Skupna ponudba 3.7856771398903155e+17 3.7856771398903155e+17 3.7856771398903155e+17

Trenutna tržna kapitalizacija Baby Rudi je $ 21.73K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BABYRUDI je 378,567.71T, skupna ponudba pa znaša 3.7856771398903155e+17. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 21.73K.