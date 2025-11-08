Današnja cena Baby Poo

Današnja cena kriptovalute Baby Poo (BABYPOO) v živo je --, s spremembo 29.66 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BABYPOO v USD je -- na BABYPOO.

Kriptovaluta Baby Poo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 27,780, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 888.89B BABYPOO. V zadnjih 24 urah se je BABYPOO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BABYPOO premaknil -0.17% v zadnji uri in +4.27% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Baby Poo (BABYPOO)

Tržna kapitalizacija $ 27.78K$ 27.78K $ 27.78K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 27.78K$ 27.78K $ 27.78K Zaloga v obtoku 888.89B 888.89B 888.89B Skupna ponudba 888,888,888,888.0 888,888,888,888.0 888,888,888,888.0

Trenutna tržna kapitalizacija Baby Poo je $ 27.78K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BABYPOO je 888.89B, skupna ponudba pa znaša 888888888888.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 27.78K.