Današnja cena Baby Neiro Token

Današnja cena kriptovalute Baby Neiro Token (BABYNEIRO) v živo je --, s spremembo 1.34 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BABYNEIRO v USD je -- na BABYNEIRO.

Kriptovaluta Baby Neiro Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 41,898, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420.69B BABYNEIRO. V zadnjih 24 urah se je BABYNEIRO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BABYNEIRO premaknil -- v zadnji uri in -19.66% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

Tržna kapitalizacija $ 41.90K$ 41.90K $ 41.90K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 41.90K$ 41.90K $ 41.90K Zaloga v obtoku 420.69B 420.69B 420.69B Skupna ponudba 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Baby Neiro Token je $ 41.90K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BABYNEIRO je 420.69B, skupna ponudba pa znaša 420690000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 41.90K.