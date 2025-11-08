Današnja cena Baby Manyu

Današnja cena kriptovalute Baby Manyu (BABYMANYU) v živo je --, s spremembo 6.77 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BABYMANYU v USD je -- na BABYMANYU.

Kriptovaluta Baby Manyu je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 38,364, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 388,810.04T BABYMANYU. V zadnjih 24 urah se je BABYMANYU trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BABYMANYU premaknil -0.62% v zadnji uri in -18.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Baby Manyu (BABYMANYU)

Tržna kapitalizacija $ 38.36K$ 38.36K $ 38.36K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 39.16K$ 39.16K $ 39.16K Zaloga v obtoku 388,810.04T 388,810.04T 388,810.04T Skupna ponudba 3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17

Trenutna tržna kapitalizacija Baby Manyu je $ 38.36K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BABYMANYU je 388,810.04T, skupna ponudba pa znaša 3.968364248194643e+17. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 39.16K.