Odkrijte ključne vpoglede v Baby JubJub (BJUB), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:52:43 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Baby JubJub (BJUB)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Baby JubJub (BJUB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 103.94K
Skupna ponudba:
$ 10.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 8.82B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 117.85K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00049495
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00001123
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Baby JubJub (BJUB)

Baby JubJub is a memetic privacy movement powered by the $BJUB token. The project aims to build a Privacy Hub that champions the eERC privacy standard for ERC20 tokens. Through memetics, apps, and experiments, Baby JubJub makes privacy understandable, usable, and fun, with the goal to onboard a new generation into onchain privacy. The Privacy Hub aims to be a gateway for everything privacy related, and thus extends an invitation to all builders tinkering with the eERC encrypted token standard to collaborate and contribute in order to bring privacy culture and projects building on top of eERC to the spotlight

Uradna spletna stran:
https://babyjubjub.xyz/

Tokenomika Baby JubJub (BJUB): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Baby JubJub (BJUB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BJUB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BJUB.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BJUB, raziščite ceno žetona BJUB v živo!

Napoved cene BJUB

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BJUB? Naša stran za napovedovanje cen BJUB združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

