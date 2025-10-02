Tokenomika BABY HIPPO (BABYHIPPO)
Tokenomika in analiza cen BABY HIPPO (BABYHIPPO)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BABY HIPPO (BABYHIPPO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o BABY HIPPO (BABYHIPPO)
Introducing Baby Hippo
BabyHippo is a Meme project supported and loved by the community.
Baby Hippo has arrived to represent the hippopotamus in the memecoin movement on BSC. No Cats, No Dogs, Only Baby Hippo! The market is saturated with Cats and Dogs; it's time for Hippo to take the stage. Baby Hippo is poised to lead a powerful wave on the Binance Smart Chain.
Baby Hippo's Journey on Binance Smart Chain.
Tokenomika BABY HIPPO (BABYHIPPO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike BABY HIPPO (BABYHIPPO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BABYHIPPO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BABYHIPPO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BABYHIPPO, raziščite ceno žetona BABYHIPPO v živo!
Napoved cene BABYHIPPO
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BABYHIPPO? Naša stran za napovedovanje cen BABYHIPPO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
