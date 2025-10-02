Tokenomika Baby Fwog (BABYFWOG)
Tokenomika in analiza cen Baby Fwog (BABYFWOG)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Baby Fwog (BABYFWOG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Baby Fwog (BABYFWOG)
BabyFwog is a decentralized digital ecosystem built on blockchain technology, utilizing Non-Fungible Tokens (NFTs) and cryptocurrency. It allows users to buy, sell, and trade exclusive, limited-edition digital assets. The project fosters a community-driven environment where token holders can participate in governance and decision-making processes. BabyFwog incorporates a unique reward system that incentivizes active engagement and long-term participation through staking and other mechanisms. The platform also offers creators the ability to mint and monetize their NFTs, contributing to the growth of the digital art space. The focus is on creating a secure, transparent, and enjoyable experience for users within the broader Web3 ecosystem.
Tokenomika Baby Fwog (BABYFWOG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Baby Fwog (BABYFWOG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BABYFWOG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BABYFWOG.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BABYFWOG, raziščite ceno žetona BABYFWOG v živo!
