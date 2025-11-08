Današnja cena Baby Ethereum

Današnja cena kriptovalute Baby Ethereum (BABYETH) v živo je --, s spremembo 2.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BABYETH v USD je -- na BABYETH.

Kriptovaluta Baby Ethereum je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 40,698, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 500.00M BABYETH. V zadnjih 24 urah se je BABYETH trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00133475, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BABYETH premaknil -1.32% v zadnji uri in -5.24% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Baby Ethereum (BABYETH)

Tržna kapitalizacija $ 40.70K$ 40.70K $ 40.70K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 40.70K$ 40.70K $ 40.70K Zaloga v obtoku 500.00M 500.00M 500.00M Skupna ponudba 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Baby Ethereum je $ 40.70K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BABYETH je 500.00M, skupna ponudba pa znaša 500000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 40.70K.