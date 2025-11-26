Kaj je BABY DOWGE

Tokenomika Baby DOWGE (BABY DOWGE) Odkrijte ključne vpoglede v Baby DOWGE (BABY DOWGE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Baby DOWGE (BABY DOWGE) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Baby DOWGE (BABY DOWGE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 182.34K $ 182.34K $ 182.34K Skupna ponudba: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Razpoložljivi obtok: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 182.34K $ 182.34K $ 182.34K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00323566 $ 0.00323566 $ 0.00323566 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00015669 $ 0.00015669 $ 0.00015669 Trenutna cena: $ 0.00018235 $ 0.00018235 $ 0.00018235 Preberite več o ceni Baby DOWGE (BABY DOWGE) Kupite BABY DOWGE zdaj!

Informacije o Baby DOWGE (BABY DOWGE) Uradna spletna stran: https://babydowge.com/

Tokenomika Baby DOWGE (BABY DOWGE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Baby DOWGE (BABY DOWGE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov BABY DOWGE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BABY DOWGE. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko BABY DOWGE, raziščite ceno žetona BABY DOWGE v živo!

Napoved cene BABY DOWGE Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BABY DOWGE? Naša stran za napovedovanje cen BABY DOWGE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona BABY DOWGE zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!