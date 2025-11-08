Današnja cena Baby DOWGE

Današnja cena kriptovalute Baby DOWGE (BABY DOWGE) v živo je --, s spremembo 1.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BABY DOWGE v USD je -- na BABY DOWGE.

Kriptovaluta Baby DOWGE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 233,280, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.97M BABY DOWGE. V zadnjih 24 urah se je BABY DOWGE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00323566, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BABY DOWGE premaknil -0.99% v zadnji uri in -30.15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Tržna kapitalizacija $ 233.28K$ 233.28K $ 233.28K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 233.28K$ 233.28K $ 233.28K Zaloga v obtoku 999.97M 999.97M 999.97M Skupna ponudba 999,971,668.125516 999,971,668.125516 999,971,668.125516

Trenutna tržna kapitalizacija Baby DOWGE je $ 233.28K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BABY DOWGE je 999.97M, skupna ponudba pa znaša 999971668.125516. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 233.28K.