Današnja cena Baby Boss

Današnja cena kriptovalute Baby Boss (BABYBOSS) v živo je --, s spremembo 5.50 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BABYBOSS v USD je -- na BABYBOSS.

Kriptovaluta Baby Boss je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 17,909.0, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420,000.00T BABYBOSS. V zadnjih 24 urah se je BABYBOSS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BABYBOSS premaknil -0.13% v zadnji uri in -4.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Baby Boss (BABYBOSS)

Tržna kapitalizacija $ 17.91K$ 17.91K $ 17.91K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 17.91K$ 17.91K $ 17.91K Zaloga v obtoku 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T Skupna ponudba 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

