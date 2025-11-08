Današnja cena Baby BFT

Današnja cena kriptovalute Baby BFT (BBFT) v živo je $ 0.00125134, s spremembo 0.43 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BBFT v USD je $ 0.00125134 na BBFT.

Kriptovaluta Baby BFT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,007,829, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 4.00B BBFT. V zadnjih 24 urah se je BBFT trgovalo med $ 0.00122644 (najnižje) in $ 0.00136536 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00794105, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BBFT premaknil -2.31% v zadnji uri in +35.22% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Baby BFT (BBFT)

Tržna kapitalizacija $ 5.01M$ 5.01M $ 5.01M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 12.52M$ 12.52M $ 12.52M Zaloga v obtoku 4.00B 4.00B 4.00B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Baby BFT je $ 5.01M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BBFT je 4.00B, skupna ponudba pa znaša 10000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.52M.