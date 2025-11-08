Današnja cena B33

Današnja cena kriptovalute B33 (B33) v živo je $ 0.00001557, s spremembo 7.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz B33 v USD je $ 0.00001557 na B33.

Kriptovaluta B33 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,183.79, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 332.96M B33. V zadnjih 24 urah se je B33 trgovalo med $ 0.00001441 (najnižje) in $ 0.0000156 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00016529, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001441.

V kratkoročni uspešnosti se je B33 premaknil -- v zadnji uri in -19.94% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije B33 (B33)

Tržna kapitalizacija $ 5.18K$ 5.18K $ 5.18K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.18K$ 5.18K $ 5.18K Zaloga v obtoku 332.96M 332.96M 332.96M Skupna ponudba 332,961,070.240135 332,961,070.240135 332,961,070.240135

Trenutna tržna kapitalizacija B33 je $ 5.18K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba B33 je 332.96M, skupna ponudba pa znaša 332961070.240135. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.18K.