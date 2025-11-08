BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute B33 v živo je 0.00001557 USD. Tržna kapitalizacija B33 je 5,183.79 USD. Spremljajte posodobitve cen iz B33 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute B33 v živo je 0.00001557 USD. Tržna kapitalizacija B33 je 5,183.79 USD. Spremljajte posodobitve cen iz B33 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o B33

Informacije o ceni B33

Kaj je B33

Uradna spletna stran B33

Tokenomika B33

Napoved cen B33

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

B33 Logotip

B33 Cena (B33)

Nerazporejeno

Cena 1 B33 v USD v živo:

--
----
+7.90%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
B33 (B33) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:11:10 (UTC+8)

Današnja cena B33

Današnja cena kriptovalute B33 (B33) v živo je $ 0.00001557, s spremembo 7.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz B33 v USD je $ 0.00001557 na B33.

Kriptovaluta B33 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,183.79, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 332.96M B33. V zadnjih 24 urah se je B33 trgovalo med $ 0.00001441 (najnižje) in $ 0.0000156 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00016529, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001441.

V kratkoročni uspešnosti se je B33 premaknil -- v zadnji uri in -19.94% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije B33 (B33)

$ 5.18K
$ 5.18K$ 5.18K

--
----

$ 5.18K
$ 5.18K$ 5.18K

332.96M
332.96M 332.96M

332,961,070.240135
332,961,070.240135 332,961,070.240135

Trenutna tržna kapitalizacija B33 je $ 5.18K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba B33 je 332.96M, skupna ponudba pa znaša 332961070.240135. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.18K.

Zgodovina cene B33, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00001441
$ 0.00001441$ 0.00001441
24H Nizka
$ 0.0000156
$ 0.0000156$ 0.0000156
24H Visoka

$ 0.00001441
$ 0.00001441$ 0.00001441

$ 0.0000156
$ 0.0000156$ 0.0000156

$ 0.00016529
$ 0.00016529$ 0.00016529

$ 0.00001441
$ 0.00001441$ 0.00001441

--

+7.95%

-19.94%

-19.94%

Zgodovina cen B33 (B33) v USD

Danes je bila sprememba cene B33 v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene B33 v USD $ -0.0000129426.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene B33 v USD $ -0.0000133231.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene B33 v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+7.95%
30 dni$ -0.0000129426-83.12%
60 dni$ -0.0000133231-85.56%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto B33

Napoved cene B33 (B33) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena B33 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen B33 (B33) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena B33 lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute B33 v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen B33 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute B33.

Kaj je B33 (B33)

B33 is a 3,333 free-mint NFT collection on Solana, powered by a utility token from bonk.fun 3.33% royalties → 40% into token buybacks 40% of LP fees → token buybacks Upcoming trading bot with rev share → more token buybacks The result? Relentless consolidation and growth, fueled by the community, for the community. B33 isn’t just art, it’s a movement. You've been rugged, we get it. We've all been there, that sick feeling when you see a project you believed in disappear, taking your trust and your SOL with it. This isn't another empty promise. This is a story about B, the protector we all wish we had.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o B33

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta B33?
Če bi kriptovaluta B33 rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute B33.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:11:10 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti B33 (B33)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti B33

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.6950
$0.6950$0.6950

+1,290.00%

Inspect

Inspect

INSP

$0.01738
$0.01738$0.01738

+175.87%

Flux

Flux

FLUX

$0.26688
$0.26688$0.26688

+144.10%

0G

0G

0G

$1.603
$1.603$1.603

+53.54%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.02527
$0.02527$0.02527

+33.49%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.