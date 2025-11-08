Današnja cena kriptovalute B33 v živo je 0.00001557 USD. Tržna kapitalizacija B33 je 5,183.79 USD. Spremljajte posodobitve cen iz B33 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute B33 v živo je 0.00001557 USD. Tržna kapitalizacija B33 je 5,183.79 USD. Spremljajte posodobitve cen iz B33 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute B33 (B33) v živo je $ 0.00001557, s spremembo 7.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz B33 v USD je $ 0.00001557 na B33.
Kriptovaluta B33 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,183.79, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 332.96M B33. V zadnjih 24 urah se je B33 trgovalo med $ 0.00001441 (najnižje) in $ 0.0000156 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00016529, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001441.
V kratkoročni uspešnosti se je B33 premaknil -- v zadnji uri in -19.94% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije B33 (B33)
$ 5.18K
--
$ 5.18K
332.96M
332,961,070.240135
Trenutna tržna kapitalizacija B33 je $ 5.18K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba B33 je 332.96M, skupna ponudba pa znaša 332961070.240135. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.18K.
Zgodovina cene B33, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00001441
24H Nizka
$ 0.0000156
24H Visoka
$ 0.00001441
$ 0.0000156
$ 0.00016529
$ 0.00001441
--
+7.95%
-19.94%
-19.94%
Zgodovina cen B33 (B33) v USD
Danes je bila sprememba cene B33 v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene B33 v USD $ -0.0000129426. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene B33 v USD $ -0.0000133231. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene B33 v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
+7.95%
30 dni
$ -0.0000129426
-83.12%
60 dni
$ -0.0000133231
-85.56%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto B33
Napoved cene B33 (B33) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena B33 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen B33 (B33) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena B33 lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute B33 v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen B33 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute B33.
Kaj je B33 (B33)
B33 is a 3,333 free-mint NFT collection on Solana, powered by a utility token from bonk.fun
3.33% royalties → 40% into token buybacks
40% of LP fees → token buybacks
Upcoming trading bot with rev share → more token buybacks
The result? Relentless consolidation and growth, fueled by the community, for the community.
B33 isn’t just art, it’s a movement.
You've been rugged, we get it. We've all been there, that sick feeling when you see a project you believed in disappear, taking your trust and your SOL with it. This isn't another empty promise. This is a story about B, the protector we all wish we had.
Če bi kriptovaluta B33 rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute B33.
Koliko je kriptovaluta B33 vredna danes?
Današnja cena kriptovalute B33 je $ 0.00001557. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta B33 še vedno dobra naložba?
B33 ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v B33, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto B33?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto B33 v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute B33?
Cena kriptovalute B33 se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute B33 v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena B33.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute B33?
Na ceno B33 vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,902.82
+1.09%
ETH
3,402.53
+3.18%
SOL
158.94
+2.27%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1728
+7.33%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za B33 na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par B33/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute B33 gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute B33 letos rasla?
Cena kriptovalute B33 bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute B33 (B33).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:11:10 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.