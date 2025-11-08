Današnja cena B All In

Današnja cena kriptovalute B All In (BALLIN) v živo je $ 0.00000907, s spremembo 0.97 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BALLIN v USD je $ 0.00000907 na BALLIN.

Kriptovaluta B All In je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,067.82, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.77M BALLIN. V zadnjih 24 urah se je BALLIN trgovalo med $ 0.00000895 (najnižje) in $ 0.0000098 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00020264, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000886.

V kratkoročni uspešnosti se je BALLIN premaknil +0.25% v zadnji uri in -17.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije B All In (BALLIN)

Tržna kapitalizacija $ 9.07K$ 9.07K $ 9.07K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.07K$ 9.07K $ 9.07K Zaloga v obtoku 999.77M 999.77M 999.77M Skupna ponudba 999,769,370.42421 999,769,370.42421 999,769,370.42421

Trenutna tržna kapitalizacija B All In je $ 9.07K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BALLIN je 999.77M, skupna ponudba pa znaša 999769370.42421. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.07K.