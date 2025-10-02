Odkrijte ključne vpoglede v Azizi (AZIZI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

We put together a fun project about this baby rhino because, honestly, how could we not? It’s rare, adorable, and such a sweet reminder of how special wildlife can be. Rhinos are amazing animals and it’s the perfect way to shine a light on how important it is to protect them. Our project is all about celebrating the birth of this cute rhino while also reminding people why this topic matters. Plus, who wouldn’t want to support something as lovable as this baby rhino? 🦏

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov AZIZI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Azizi (AZIZI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

