Odkrijte ključne vpoglede v Axira (AXI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Axira (AXI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Axion is a decentralized crypto analytics and trading toolkit built for the Solana ecosystem. It offers a unified interface for real-time portfolio tracking, token intelligence, cross-chain swaps, and risk analysis. Designed for both novice and advanced users, Axion enables secure, informed trading across multiple wallets and devices. Its native token, $AXI, powers premium features such as reduced fees, advanced alerts, and access to exclusive data. Axion is accessible through a Chrome extension, a dapp, and a forthcoming mobile app.

Axion is a decentralized crypto analytics and trading toolkit built for the Solana ecosystem. It offers a unified interface for real-time portfolio tracking, token intelligence, cross-chain swaps, and risk analysis. Designed for both novice and advanced users, Axion enables secure, informed trading across multiple wallets and devices. Its native token, $AXI, powers premium features such as reduced fees, advanced alerts, and access to exclusive data. Axion is accessible through a Chrome extension, a dapp, and a forthcoming mobile app.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AXI, raziščite ceno žetona AXI v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov AXI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Axira (AXI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AXI? Naša stran za napovedovanje cen AXI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.