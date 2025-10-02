Tokenomika Axira (AXI)
Tokenomika in analiza cen Axira (AXI)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Axira (AXI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Axira (AXI)
Axion is a decentralized crypto analytics and trading toolkit built for the Solana ecosystem. It offers a unified interface for real-time portfolio tracking, token intelligence, cross-chain swaps, and risk analysis. Designed for both novice and advanced users, Axion enables secure, informed trading across multiple wallets and devices. Its native token, $AXI, powers premium features such as reduced fees, advanced alerts, and access to exclusive data. Axion is accessible through a Chrome extension, a dapp, and a forthcoming mobile app.
Tokenomika Axira (AXI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Axira (AXI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov AXI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AXI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko AXI, raziščite ceno žetona AXI v živo!
Napoved cene AXI
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AXI? Naša stran za napovedovanje cen AXI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti