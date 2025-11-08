Današnja cena Axelrod by Virtuals

Današnja cena kriptovalute Axelrod by Virtuals (AXR) v živo je $ 0.00879134, s spremembo 1.04 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AXR v USD je $ 0.00879134 na AXR.

Kriptovaluta Axelrod by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,645,216, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 642.13M AXR. V zadnjih 24 urah se je AXR trgovalo med $ 0.00847789 (najnižje) in $ 0.0108797 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04937155, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00163668.

V kratkoročni uspešnosti se je AXR premaknil -4.53% v zadnji uri in -49.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Axelrod by Virtuals (AXR)

Tržna kapitalizacija $ 5.65M$ 5.65M $ 5.65M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.79M$ 8.79M $ 8.79M Zaloga v obtoku 642.13M 642.13M 642.13M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

