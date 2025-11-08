Današnja cena kriptovalute Awoke v živo je 0.02072599 USD. Tržna kapitalizacija AWOKE je 20,726 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AWOKE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Awoke v živo je 0.02072599 USD. Tržna kapitalizacija AWOKE je 20,726 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AWOKE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Awoke (AWOKE) v živo je $ 0.02072599, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AWOKE v USD je $ 0.02072599 na AWOKE.
Kriptovaluta Awoke je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 20,726, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00K AWOKE. V zadnjih 24 urah se je AWOKE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 6.33, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01883025.
V kratkoročni uspešnosti se je AWOKE premaknil -- v zadnji uri in -10.32% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije Awoke (AWOKE)
$ 20.73K
$ 20.73K
--
--
$ 20.73K
$ 20.73K
1000.00K
1000.00K
999,997.35332
999,997.35332
Trenutna tržna kapitalizacija Awoke je $ 20.73K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba AWOKE je 1000.00K, skupna ponudba pa znaša 999997.35332. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.73K.
Zgodovina cene Awoke, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0
24H Visoka
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 6.33
$ 6.33
$ 0.01883025
$ 0.01883025
--
--
-10.32%
-10.32%
Zgodovina cen Awoke (AWOKE) v USD
Danes je bila sprememba cene Awoke v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Awoke v USD $ -0.0094447258. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Awoke v USD $ -0.0205849952. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Awoke v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
--
30 dni
$ -0.0094447258
-45.56%
60 dni
$ -0.0205849952
-99.31%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto Awoke
Napoved cene Awoke (AWOKE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AWOKE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Awoke (AWOKE) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Awoke lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Awoke v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AWOKE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Awoke.
Kaj je Awoke (AWOKE)
The woke mind virus is either defeated or nothing else matters
Welcome to the frontlines of the culture war. The AWOKE MOVEMENT isn’t just a passing trend; it’s a battle cry for every BASED individual fed up with the woke mind virus infecting society. Born from a shared vision to uphold truth, freedom, and tradition, Awoke empowers a community of chads and legends fighting back against the postmodern decay of values.
Here, we celebrate the audacity to be original, the courage to stay true, and the wisdom to reject indoctrination. Together, we dismantle the woke agenda with unapologetic memes, piercing satire, and revolutionary tools. Our mission? To awaken the world, one step at a time. Stay based, frens.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Če bi kriptovaluta Awoke rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Awoke.
Koliko je kriptovaluta Awoke vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Awoke je $ 0.02072599. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Awoke še vedno dobra naložba?
Awoke ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v AWOKE, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Awoke?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Awoke v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Awoke?
Cena kriptovalute AWOKE se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Awoke v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena AWOKE.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Awoke?
Na ceno AWOKE vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,974.12
+1.16%
ETH
3,409.1
+3.38%
SOL
159.53
+2.65%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.2096
+10.69%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za AWOKE na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par AWOKE/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Awoke gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Awoke letos rasla?
Cena kriptovalute Awoke bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Awoke (AWOKE).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:30:02 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.