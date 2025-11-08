Današnja cena Awoke

Današnja cena kriptovalute Awoke (AWOKE) v živo je $ 0.02072599, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AWOKE v USD je $ 0.02072599 na AWOKE.

Kriptovaluta Awoke je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 20,726, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00K AWOKE. V zadnjih 24 urah se je AWOKE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 6.33, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01883025.

V kratkoročni uspešnosti se je AWOKE premaknil -- v zadnji uri in -10.32% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Awoke (AWOKE)

Tržna kapitalizacija $ 20.73K$ 20.73K $ 20.73K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 20.73K$ 20.73K $ 20.73K Zaloga v obtoku 1000.00K 1000.00K 1000.00K Skupna ponudba 999,997.35332 999,997.35332 999,997.35332

