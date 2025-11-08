BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Awoke v živo je 0.02072599 USD. Tržna kapitalizacija AWOKE je 20,726 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AWOKE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o AWOKE

Informacije o ceni AWOKE

Kaj je AWOKE

Uradna spletna stran AWOKE

Tokenomika AWOKE

Napoved cen AWOKE

Awoke Logotip

Awoke Cena (AWOKE)

Nerazporejeno

Cena 1 AWOKE v USD v živo:

$0.02072599
0.00%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
Awoke (AWOKE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:30:02 (UTC+8)

Današnja cena Awoke

Današnja cena kriptovalute Awoke (AWOKE) v živo je $ 0.02072599, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AWOKE v USD je $ 0.02072599 na AWOKE.

Kriptovaluta Awoke je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 20,726, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00K AWOKE. V zadnjih 24 urah se je AWOKE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 6.33, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01883025.

V kratkoročni uspešnosti se je AWOKE premaknil -- v zadnji uri in -10.32% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Awoke (AWOKE)

$ 20.73K
--
$ 20.73K
1000.00K
999,997.35332
Trenutna tržna kapitalizacija Awoke je $ 20.73K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba AWOKE je 1000.00K, skupna ponudba pa znaša 999997.35332. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.73K.

Zgodovina cene Awoke, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0
$ 6.33
$ 0.01883025
--

--

-10.32%

-10.32%

Zgodovina cen Awoke (AWOKE) v USD

Danes je bila sprememba cene Awoke v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Awoke v USD $ -0.0094447258.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Awoke v USD $ -0.0205849952.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Awoke v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ -0.0094447258-45.56%
60 dni$ -0.0205849952-99.31%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Awoke

Napoved cene Awoke (AWOKE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AWOKE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Awoke (AWOKE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Awoke lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je Awoke (AWOKE)

The woke mind virus is either defeated or nothing else matters

Welcome to the frontlines of the culture war. The AWOKE MOVEMENT isn’t just a passing trend; it’s a battle cry for every BASED individual fed up with the woke mind virus infecting society. Born from a shared vision to uphold truth, freedom, and tradition, Awoke empowers a community of chads and legends fighting back against the postmodern decay of values.

Here, we celebrate the audacity to be original, the courage to stay true, and the wisdom to reject indoctrination. Together, we dismantle the woke agenda with unapologetic memes, piercing satire, and revolutionary tools. Our mission? To awaken the world, one step at a time. Stay based, frens.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Awoke (AWOKE)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Awoke

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Awoke?
Če bi kriptovaluta Awoke rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Awoke.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:30:02 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Awoke (AWOKE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Awoke

