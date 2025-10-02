Odkrijte ključne vpoglede v Awkward Look Monkey Club (ALMC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Awkward Look Monkey Club is a Solana token and NFT ecosystem based around the OG meme; the Awkward Look Monkey. The NFT sales fund our marketing wallet and NFT staking is in active development for a passive income earning utility.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ALMC, raziščite ceno žetona ALMC v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ALMC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Awkward Look Monkey Club (ALMC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ALMC? Naša stran za napovedovanje cen ALMC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

