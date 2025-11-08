BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Avocado DAO v živo je 0.00439281 USD. Tržna kapitalizacija AVG je 660,525 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AVG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Avocado DAO v živo je 0.00439281 USD. Tržna kapitalizacija AVG je 660,525 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AVG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o AVG

Informacije o ceni AVG

Kaj je AVG

Bela knjiga AVG

Uradna spletna stran AVG

Tokenomika AVG

Napoved cen AVG

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Avocado DAO Logotip

Avocado DAO Cena (AVG)

Nerazporejeno

Cena 1 AVG v USD v živo:

$0.00439281
$0.00439281$0.00439281
+0.30%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Avocado DAO (AVG) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:46:39 (UTC+8)

Današnja cena Avocado DAO

Današnja cena kriptovalute Avocado DAO (AVG) v živo je $ 0.00439281, s spremembo 0.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AVG v USD je $ 0.00439281 na AVG.

Kriptovaluta Avocado DAO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 660,525, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 150.36M AVG. V zadnjih 24 urah se je AVG trgovalo med $ 0.00433417 (najnižje) in $ 0.00440375 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.69, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00392663.

V kratkoročni uspešnosti se je AVG premaknil -- v zadnji uri in -10.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Avocado DAO (AVG)

$ 660.53K
$ 660.53K$ 660.53K

--
----

$ 4.39M
$ 4.39M$ 4.39M

150.36M
150.36M 150.36M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Avocado DAO je $ 660.53K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba AVG je 150.36M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.39M.

Zgodovina cene Avocado DAO, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00433417
$ 0.00433417$ 0.00433417
24H Nizka
$ 0.00440375
$ 0.00440375$ 0.00440375
24H Visoka

$ 0.00433417
$ 0.00433417$ 0.00433417

$ 0.00440375
$ 0.00440375$ 0.00440375

$ 2.69
$ 2.69$ 2.69

$ 0.00392663
$ 0.00392663$ 0.00392663

--

+0.37%

-10.65%

-10.65%

Zgodovina cen Avocado DAO (AVG) v USD

Danes je bila sprememba cene Avocado DAO v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Avocado DAO v USD $ -0.0009257236.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Avocado DAO v USD $ -0.0011616821.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Avocado DAO v USD $ -0.001179086340686671.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+0.37%
30 dni$ -0.0009257236-21.07%
60 dni$ -0.0011616821-26.44%
90 dni$ -0.001179086340686671-21.16%

Napoved cene za kriptovaluto Avocado DAO

Napoved cene Avocado DAO (AVG) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AVG v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Avocado DAO (AVG) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Avocado DAO lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Avocado DAO v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AVG za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Avocado DAO.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Avocado DAO (AVG)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Avocado DAO

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Avocado DAO?
Če bi kriptovaluta Avocado DAO rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Avocado DAO.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:46:39 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Avocado DAO (AVG)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Avocado DAO

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.5150
$0.5150$0.5150

+930.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000017974
$0.000017974$0.000017974

+199.56%

Flux

Flux

FLUX

$0.29518
$0.29518$0.29518

+169.98%

0G

0G

0G

$1.539
$1.539$1.539

+47.41%

Humanity

Humanity

H

$0.20939
$0.20939$0.20939

+47.22%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.