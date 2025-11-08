Današnja cena Avocado DAO

Današnja cena kriptovalute Avocado DAO (AVG) v živo je $ 0.00439281, s spremembo 0.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AVG v USD je $ 0.00439281 na AVG.

Kriptovaluta Avocado DAO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 660,525, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 150.36M AVG. V zadnjih 24 urah se je AVG trgovalo med $ 0.00433417 (najnižje) in $ 0.00440375 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.69, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00392663.

V kratkoročni uspešnosti se je AVG premaknil -- v zadnji uri in -10.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Avocado DAO (AVG)

Tržna kapitalizacija $ 660.53K$ 660.53K $ 660.53K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.39M$ 4.39M $ 4.39M Zaloga v obtoku 150.36M 150.36M 150.36M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

