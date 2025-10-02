Tokenomika Avarik Saga (AVRK)

Tokenomika Avarik Saga (AVRK)

Odkrijte ključne vpoglede v Avarik Saga (AVRK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:51:57 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Avarik Saga (AVRK)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Avarik Saga (AVRK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 299.25K
Skupna ponudba:
$ 500.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 188.69M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 792.97K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.173248
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00155197
Trenutna cena:
$ 0.00158594
Informacije o Avarik Saga (AVRK)

At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We’re combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion.

At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. These interactions are not just cosmetic but dynamically impact the game, unlocking new content, enhancing character bonds, and revealing hidden items. For the first time, players can speak directly with their characters, bringing a whole new dimension of personalization and immersion to the RPG genre.

Uradna spletna stran:
https://avariksaga.com/
Bela knjiga:
https://avarik-saga.gitbook.io/avarik-saga

Tokenomika Avarik Saga (AVRK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Avarik Saga (AVRK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AVRK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AVRK.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AVRK, raziščite ceno žetona AVRK v živo!

Napoved cene AVRK

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AVRK? Naša stran za napovedovanje cen AVRK združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

