Tokenomika Autonomous Virtual Beings (AVB)
Tokenomika in analiza cen Autonomous Virtual Beings (AVB)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Autonomous Virtual Beings (AVB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Autonomous Virtual Beings (AVB)
$AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant.
Tokenomika Autonomous Virtual Beings (AVB): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Autonomous Virtual Beings (AVB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov AVB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AVB.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko AVB, raziščite ceno žetona AVB v živo!
Napoved cene AVB
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AVB? Naša stran za napovedovanje cen AVB združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti