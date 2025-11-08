Današnja cena automation

Današnja cena kriptovalute automation (AUTO) v živo je --, s spremembo 0.73 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AUTO v USD je -- na AUTO.

Kriptovaluta automation je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 39,444, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00B AUTO. V zadnjih 24 urah se je AUTO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je AUTO premaknil -0.13% v zadnji uri in -14.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije automation (AUTO)

Tržna kapitalizacija $ 39.44K$ 39.44K $ 39.44K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 39.44K$ 39.44K $ 39.44K Zaloga v obtoku 100.00B 100.00B 100.00B Skupna ponudba 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija automation je $ 39.44K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba AUTO je 100.00B, skupna ponudba pa znaša 100000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 39.44K.