Današnja cena Auto Finance

Današnja cena kriptovalute Auto Finance (TOKE) v živo je $ 0.199864, s spremembo 0.08 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TOKE v USD je $ 0.199864 na TOKE.

Kriptovaluta Auto Finance je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 16,452,718, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 82.41M TOKE. V zadnjih 24 urah se je TOKE trgovalo med $ 0.194916 (najnižje) in $ 0.205992 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 79.02, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.12921.

V kratkoročni uspešnosti se je TOKE premaknil -0.24% v zadnji uri in +1.55% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Auto Finance (TOKE)

Tržna kapitalizacija $ 16.45M$ 16.45M $ 16.45M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 19.96M$ 19.96M $ 19.96M Zaloga v obtoku 82.41M 82.41M 82.41M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Auto Finance je $ 16.45M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TOKE je 82.41M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 19.96M.