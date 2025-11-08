BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Auto Finance v živo je 0.199864 USD. Tržna kapitalizacija TOKE je 16,452,718 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TOKE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Auto Finance v živo je 0.199864 USD. Tržna kapitalizacija TOKE je 16,452,718 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TOKE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o TOKE

Informacije o ceni TOKE

Kaj je TOKE

Bela knjiga TOKE

Uradna spletna stran TOKE

Tokenomika TOKE

Napoved cen TOKE

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Auto Finance Logotip

Auto Finance Cena (TOKE)

Nerazporejeno

Cena 1 TOKE v USD v živo:

$0.199803
$0.199803$0.199803
-0.10%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Auto Finance (TOKE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:49:31 (UTC+8)

Današnja cena Auto Finance

Današnja cena kriptovalute Auto Finance (TOKE) v živo je $ 0.199864, s spremembo 0.08 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TOKE v USD je $ 0.199864 na TOKE.

Kriptovaluta Auto Finance je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 16,452,718, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 82.41M TOKE. V zadnjih 24 urah se je TOKE trgovalo med $ 0.194916 (najnižje) in $ 0.205992 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 79.02, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.12921.

V kratkoročni uspešnosti se je TOKE premaknil -0.24% v zadnji uri in +1.55% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Auto Finance (TOKE)

$ 16.45M
$ 16.45M$ 16.45M

--
----

$ 19.96M
$ 19.96M$ 19.96M

82.41M
82.41M 82.41M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Auto Finance je $ 16.45M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TOKE je 82.41M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 19.96M.

Zgodovina cene Auto Finance, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.194916
$ 0.194916$ 0.194916
24H Nizka
$ 0.205992
$ 0.205992$ 0.205992
24H Visoka

$ 0.194916
$ 0.194916$ 0.194916

$ 0.205992
$ 0.205992$ 0.205992

$ 79.02
$ 79.02$ 79.02

$ 0.12921
$ 0.12921$ 0.12921

-0.24%

-0.07%

+1.55%

+1.55%

Zgodovina cen Auto Finance (TOKE) v USD

Danes je bila sprememba cene Auto Finance v USD $ -0.000152096554978.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Auto Finance v USD $ -0.0294746635.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Auto Finance v USD $ +0.0088827356.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Auto Finance v USD $ +0.02738688021985657.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000152096554978-0.07%
30 dni$ -0.0294746635-14.74%
60 dni$ +0.0088827356+4.44%
90 dni$ +0.02738688021985657+15.88%

Napoved cene za kriptovaluto Auto Finance

Napoved cene Auto Finance (TOKE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TOKE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Auto Finance (TOKE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Auto Finance lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Auto Finance v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TOKE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Auto Finance.

Kaj je Auto Finance (TOKE)

Auto Finance's flagship product, the Autopools protocol, is an LP Aggregator that autonomously rebalances LP positions across DeFi destinations to optimize yield based on market conditions and performance, while compounding rewards. Receipt tokens (e.g., autoETH) are fully composable across DeFi. Users can choose from a growing range of Autopools, which include DeFi blue-chip protocols and ecosystems. The TOKE token enables users to access reward shares via staking.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Auto Finance (TOKE)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Auto Finance

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Auto Finance?
Če bi kriptovaluta Auto Finance rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Auto Finance.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:49:31 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Auto Finance (TOKE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Auto Finance

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$1.1900
$1.1900$1.1900

+2,280.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000061089
$0.000061089$0.000061089

+918.15%

Flux

Flux

FLUX

$0.23802
$0.23802$0.23802

+117.70%

0G

0G

0G

$1.529
$1.529$1.529

+46.45%

S

S

S

$0.1831
$0.1831$0.1831

+38.08%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.