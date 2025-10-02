Odkrijte ključne vpoglede v autista cat (AUTISTA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

$AUTISTA cat is a unique and fun token centered around a spinning cat mascot called Autista Cat. It is 100% community-owned, with no developer wallets or centralized control, embodying the true spirit of decentralization. The project is powered by a passionate and growing community, dedicated to building and supporting its success. Autista Cat symbolizes unity, creativity, and the collective strength of its holders. 🚀🐱💜

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov AUTISTA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike autista cat (AUTISTA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

