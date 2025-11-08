Današnja cena Australian Digital Dollar

Današnja cena kriptovalute Australian Digital Dollar (AUDD) v živo je $ 0.649921, s spremembo 0.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AUDD v USD je $ 0.649921 na AUDD.

Kriptovaluta Australian Digital Dollar je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,816,861, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.87M AUDD. V zadnjih 24 urah se je AUDD trgovalo med $ 0.645902 (najnižje) in $ 0.652118 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.87, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.36464.

V kratkoročni uspešnosti se je AUDD premaknil +0.14% v zadnji uri in -0.75% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Australian Digital Dollar (AUDD)

Tržna kapitalizacija $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Zaloga v obtoku 5.87M 5.87M 5.87M Skupna ponudba 5,872,949.144638 5,872,949.144638 5,872,949.144638

Trenutna tržna kapitalizacija Australian Digital Dollar je $ 3.82M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba AUDD je 5.87M, skupna ponudba pa znaša 5872949.144638. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.82M.