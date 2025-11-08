Današnja cena AUSSIE BAG WORKERS

Današnja cena kriptovalute AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) v živo je $ 0.0000107, s spremembo 1.51 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AUSBAGWORK v USD je $ 0.0000107 na AUSBAGWORK.

Kriptovaluta AUSSIE BAG WORKERS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,692.45, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.57M AUSBAGWORK. V zadnjih 24 urah se je AUSBAGWORK trgovalo med $ 0.00001042 (najnižje) in $ 0.00001181 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00102885, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000991.

V kratkoročni uspešnosti se je AUSBAGWORK premaknil -0.22% v zadnji uri in -17.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK)

Tržna kapitalizacija $ 10.69K$ 10.69K $ 10.69K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.69K$ 10.69K $ 10.69K Zaloga v obtoku 999.57M 999.57M 999.57M Skupna ponudba 999,567,568.3791 999,567,568.3791 999,567,568.3791

Trenutna tržna kapitalizacija AUSSIE BAG WORKERS je $ 10.69K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba AUSBAGWORK je 999.57M, skupna ponudba pa znaša 999567568.3791. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.69K.