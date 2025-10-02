Tokenomika AurumTrust (AUT)

Tokenomika AurumTrust (AUT)

Odkrijte ključne vpoglede v AurumTrust (AUT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 08:08:12 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen AurumTrust (AUT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AurumTrust (AUT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 84.98K
$ 84.98K$ 84.98K
Skupna ponudba:
$ 811.73M
$ 811.73M$ 811.73M
Razpoložljivi obtok:
$ 811.73M
$ 811.73M$ 811.73M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 84.98K
$ 84.98K$ 84.98K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00061343
$ 0.00061343$ 0.00061343
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00008409
$ 0.00008409$ 0.00008409
Trenutna cena:
$ 0.0001055
$ 0.0001055$ 0.0001055

Informacije o AurumTrust (AUT)

AurumTrust: Deflationary Token on Cronos Chain

Overview AurumTrust is an experimental token featuring a buy-back and burn mechanism funded by gold trading profits.

Mechanism 15% of weekly gold trading profits will be used to buy back and burn tokens. The first burn is set for April 14, 2025, but may happen earlier if profits allow.

Founder’s Role The founder holds 40% of the supply and will only sell tokens to fund the trading account. Any unused tokens will be burned.

Transparency & Duration Weekly profits and buy-back transactions will be posted on the official X (Twitter) account. The experiment continues until all tokens are burned or the trading account is liquidated.

Uradna spletna stran:
https://x.com/aurumtrustcro

Tokenomika AurumTrust (AUT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike AurumTrust (AUT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AUT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AUT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AUT, raziščite ceno žetona AUT v živo!

Napoved cene AUT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AUT? Naša stran za napovedovanje cen AUT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti