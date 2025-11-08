Današnja cena AURO USDA

Današnja cena kriptovalute AURO USDA (USDA) v živo je $ 0.998999, s spremembo 0.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USDA v USD je $ 0.998999 na USDA.

Kriptovaluta AURO USDA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 230,567, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 230.80K USDA. V zadnjih 24 urah se je USDA trgovalo med $ 0.996672 (najnižje) in $ 0.999443 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.03, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.953424.

V kratkoročni uspešnosti se je USDA premaknil -- v zadnji uri in +0.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AURO USDA (USDA)

Tržna kapitalizacija $ 230.57K$ 230.57K $ 230.57K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.10M$ 10.10M $ 10.10M Zaloga v obtoku 230.80K 230.80K 230.80K Skupna ponudba 10,105,851.6668761 10,105,851.6668761 10,105,851.6668761

Trenutna tržna kapitalizacija AURO USDA je $ 230.57K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba USDA je 230.80K, skupna ponudba pa znaša 10105851.6668761. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.10M.