Današnja cena AURO Finance

Današnja cena kriptovalute AURO Finance (AURO) v živo je $ 0.00144087, s spremembo 6.78 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AURO v USD je $ 0.00144087 na AURO.

Kriptovaluta AURO Finance je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 155,763, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 108.10M AURO. V zadnjih 24 urah se je AURO trgovalo med $ 0.00130001 (najnižje) in $ 0.00149504 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00737474, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00112612.

V kratkoročni uspešnosti se je AURO premaknil +1.71% v zadnji uri in -8.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AURO Finance (AURO)

Tržna kapitalizacija $ 155.76K$ 155.76K $ 155.76K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 792.77K$ 792.77K $ 792.77K Zaloga v obtoku 108.10M 108.10M 108.10M Skupna ponudba 550,203,489.4051548 550,203,489.4051548 550,203,489.4051548

