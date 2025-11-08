Današnja cena Atua AI

Današnja cena kriptovalute Atua AI (TUA) v živo je --, s spremembo 6.81 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TUA v USD je -- na TUA.

Kriptovaluta Atua AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 57,518, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.00B TUA. V zadnjih 24 urah se je TUA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.001502, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je TUA premaknil +0.18% v zadnji uri in +5.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Atua AI (TUA)

Tržna kapitalizacija $ 57.52K$ 57.52K $ 57.52K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 57.52K$ 57.52K $ 57.52K Zaloga v obtoku 5.00B 5.00B 5.00B Skupna ponudba 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Atua AI je $ 57.52K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TUA je 5.00B, skupna ponudba pa znaša 5000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 57.52K.