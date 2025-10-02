Tokenomika Athena DexFi (ATHX)
Tokenomika in analiza cen Athena DexFi (ATHX)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Athena DexFi (ATHX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Athena DexFi (ATHX)
Athena DexFi emerges as an investment platform dedicated to less experienced investors in the world of cryptocurrencies and investments. Its distinctive feature lies in the opportunity to participate in investments, presales, or trading contracts managed entirely by third parties. Designed for investment funds or traders who securely manage their clients' funds, the platform ensures that managers do not have complete control, preventing movements outside the platform and unspecified purchases. Users can participate using USDT BEP20, avoiding the need to create wallets on other chains or personally sell tokens, and they will receive returns already converted into USDT BEP20 without further action required. On Athena DexFi, fees are solely based on user earnings, with no charges for participation or in case of no profit, with a percentage of profits allocated to the manager and the platform. This system promotes the advancement of only the best managers, incentivizing them to continuously improve. Fees increase based on the level achieved, which can be enhanced by locking ATH, the platform's native token. In addition to presales, users can access decentralized trading contracts that allow them to follow their favorite traders, similar to copytrading. Among the advanced features of these contracts are limit orders, stop loss, stop market, and lending. Every user has the opportunity to open their own contract, and every manager has a trackable history on the blockchain. On Athena, one cannot claim to be skilled unless they truly are.
Tokenomika Athena DexFi (ATHX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Athena DexFi (ATHX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ATHX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ATHX.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ATHX, raziščite ceno žetona ATHX v živo!
Napoved cene ATHX
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ATHX? Naša stran za napovedovanje cen ATHX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
