Tokenomika Athena by Virtuals (ATHENA)
Tokenomika in analiza cen Athena by Virtuals (ATHENA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Athena by Virtuals (ATHENA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Athena by Virtuals (ATHENA)
Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities.
Tokenomika Athena by Virtuals (ATHENA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Athena by Virtuals (ATHENA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ATHENA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ATHENA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ATHENA, raziščite ceno žetona ATHENA v živo!
Napoved cene ATHENA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ATHENA? Naša stran za napovedovanje cen ATHENA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
