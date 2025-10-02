Odkrijte ključne vpoglede v Athena by Virtuals (ATHENA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Athena by Virtuals (ATHENA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ATHENA, raziščite ceno žetona ATHENA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ATHENA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Athena by Virtuals (ATHENA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ATHENA? Naša stran za napovedovanje cen ATHENA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

