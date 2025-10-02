Tokenomika ASYM (ASYM)
Tokenomika in analiza cen ASYM (ASYM)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ASYM (ASYM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o ASYM (ASYM)
ASYM is an agent network that identifies high ROI opportunities, allocates capital to those opportunities, generates profits, and then settles profits in $ASYM.
$ASYM is a growth token that seeks to grow at the highest rate, with constant demand pressure from its network of agent traders that have access to data, predictive models, trading strategies, and capital.
Created by https://x.com/mungimungimungi
Tokenomika ASYM (ASYM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike ASYM (ASYM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ASYM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ASYM.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ASYM, raziščite ceno žetona ASYM v živo!
