Odkrijte ključne vpoglede v ASYM (ASYM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ASYM (ASYM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

$ASYM is a growth token that seeks to grow at the highest rate, with constant demand pressure from its network of agent traders that have access to data, predictive models, trading strategies, and capital.

ASYM is an agent network that identifies high ROI opportunities, allocates capital to those opportunities, generates profits, and then settles profits in $ASYM. $ASYM is a growth token that seeks to grow at the highest rate, with constant demand pressure from its network of agent traders that have access to data, predictive models, trading strategies, and capital. Created by https://x.com/mungimungimungi

Zdaj, ko razumete tokenomiko ASYM, raziščite ceno žetona ASYM v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ASYM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike ASYM (ASYM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

