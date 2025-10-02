Tokenomika Astroport (ASTRO)
Tokenomika in analiza cen Astroport (ASTRO)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Astroport (ASTRO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Astroport (ASTRO)
Astroport is a decentralized exchange for Terra 2.0 and Terra Classic that was built to improve pricing and trade efficiency. With the Terra community signaling strong support for Terra 2.0, the Astroport smart contract system was re-deployed on the new network and astroport.fi was upgraded to maintain compatibility with this new Astroport instance in addition to maintaining compatibility with Astroport on Terra Classic. Astroport empowers users to choose different pool types within a single AMM system. Anyone can onboard and trade tokens permissionless. Astroport brings outstanding improvements in the area of decentralized exchanges: 1. Support for multiple pool types 2. Advanced charting and analytics for liquidity providers as well as traders 3.Shared fee structure for liquidity provider and staker. ASTRO is the token on Terra 2.0, which (if staked for xASTRO) will be used to govern and receive fees from Astroport on Terra 2.0. Users can stake ASTRO to unlock fee sharing and governance powers over the protocol. 100 million ASTRO tokens will be distributed over the first year of Astroport’s launch on Terra 2.0.
Tokenomika Astroport (ASTRO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Astroport (ASTRO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ASTRO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ASTRO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ASTRO, raziščite ceno žetona ASTRO v živo!
