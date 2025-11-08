Današnja cena AstroPepeX

Današnja cena kriptovalute AstroPepeX (APX) v živo je $ 0.00001024, s spremembo 5.80 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz APX v USD je $ 0.00001024 na APX.

Kriptovaluta AstroPepeX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 665,412, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 65.00B APX. V zadnjih 24 urah se je APX trgovalo med $ 0.00000845 (najnižje) in $ 0.00001024 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00036731, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000729.

V kratkoročni uspešnosti se je APX premaknil +14.05% v zadnji uri in +11.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AstroPepeX (APX)

Tržna kapitalizacija $ 665.41K$ 665.41K $ 665.41K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 665.41K$ 665.41K $ 665.41K Zaloga v obtoku 65.00B 65.00B 65.00B Skupna ponudba 65,000,000,000.0 65,000,000,000.0 65,000,000,000.0

