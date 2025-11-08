Današnja cena AstraZeneca xStock

Današnja cena kriptovalute AstraZeneca xStock (AZNX) v živo je $ 84.44, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AZNX v USD je $ 84.44 na AZNX.

Kriptovaluta AstraZeneca xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 202,982, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.40K AZNX. V zadnjih 24 urah se je AZNX trgovalo med $ 84.3 (najnižje) in $ 85.03 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 289.64, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 71.27.

V kratkoročni uspešnosti se je AZNX premaknil -- v zadnji uri in +0.96% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije AstraZeneca xStock (AZNX)

Tržna kapitalizacija $ 202.98K$ 202.98K $ 202.98K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Zaloga v obtoku 2.40K 2.40K 2.40K Skupna ponudba 27,606.45506739065 27,606.45506739065 27,606.45506739065

